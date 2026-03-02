O Real Madrid comunicou, esta segunda-feira, que Kylian Mbappé está a contas com uma entorse no joelho esquerdo.

O avançado foi visto por especialistas franceses e realizou exames que confirmaram o diagnóstico da equipa médica dos «merengues». Em comunicado, o Real Madrid esclareceu ainda que Mbappé vai realizar tratamento conservador à lesão, em vez de ser operado.

Para não comprometer a presença no Mundial 2026, o avançado de 27 anos decidiu parar e vai recuperar dos problemas físicos que já se arrastam desde dezembro. O internacional francês já tinha ficado afastado dos relvados alguns dias no início do ano, mas voltou à competição, embora jogasse limitado e com dores, como Álvaro Arbeloa revelou em várias ocasiões. De resto, Mbappé ressentiu-se na véspera do jogo com o Benfica e não defrontou os encarnados na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions.

O Real Madrid não revelou qual será o tempo da paragem e adiantou apenas que está «dependente da evolução» do jogador. No entanto, será certamente baixa na eliminatória com o Manchester City, nos oitavos da Champions (11 e 17 de março).

Mbappé, diga-se, leva 38 golos em 33 jogos esta época.