Vinicius Júnior esteve em grande plano no triunfo do Real Madrid sobre o Girona (4-0) e, após a partida, o internacional brasileiro foi alvo de diversos elogios, vindos de Carlo Ancelotti.

O treinador do Real Madrid considerou que o camisola 7 dos «merengues» é o melhor jogador da atualidade e, no decorrer da resposta, foi desafiado a elencar os outros futebolistas que estão no topo. O técnico italiano apontou mais cinco nomes… todos do Real Madrid.

«Partido top. A este nível é o melhor do mundo. Bellingham é o segundo e Rodrygo o terceiro. Quarto é o Kroos. Valverde, Camavinga…», afirmou.

Questionado sobre a necessidade de contratar Kylian Mbappé, Ancelotti foi contundente. «Falaste de um jogador de outra equipa. Os que eu tenho são os melhores.»