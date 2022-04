José Luis Mendilibar deixou o comando técnico do Alavés nesta segunda-feira.

Uma rescisão comunicada dois dias depois da goleada sofrida no reduto do At. Madrid, com «bis» de João Félix.

Mendilibar chegou ao Alavés em dezembro, quando a equipa já estava em zona de despromoção da Liga espanhola, mas em doze jogos só conseguiu uma vitória.

O Alavés ocupa a última posição, com 22 pontos, a seis da linha de água.