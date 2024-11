Um menor que proferiu insultos racistas contra Vinícius Júnior em Vallecas, durante o jogo do Rayo contra o Real Madrid, a 18 de fevereiro, está impedido de entrar em estádios onde se disputem competições oficiais durante um ano, informou o clube merengue.



Em comunicado, o Real Madrid refere ainda que o menor escreveu uma carta ao internacional brasileiro, na qual lhe dirigia um pedido de desculpas e mostrava «arrependimento» pelo comportamento que teve.



Além disso, o adepto do Rayo Vallecano vai ter de realizar atividades socioeducativas e de pagar uma multa imposta pela Comissão contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Desporto.