Raúl Asencio, jogador do Real Madrid, recebeu boas notícias neste sábado. Segundo a imprensa espanhola, a segunda alegada vítima do caso judicial que envolvia o defesa-central retirou a queixa.

No espaço de um mês, é a segunda alegada vítima que deixa cair as acusações sobre o jogador. A primeira tem 18 anos e a segunda é menor de idade.

Ambas as jovens acusaram Raúl Asencio e outros três ex-jogadores do Real Madrid dos crimes de partilha de pornografia de menores e partilha de segredos. Em causa a divulgação de vídeos íntimos em que participam os quatro futebolistas e as duas jovens.

«Ele [Asencio] pediu desculpa por uma indiscrição censurável. O seu comportamento foi diferente do resto dos arguidos», justifica a defesa da menor, em declarações citadas pela imprensa espanhola.

Já a primeira alegada vítima tinha aceitado «as desculpas de maneira livre e voluntária», além de ter recebido uma compensação financeira, escreve a imprensa do país vizinho.

Ainda assim, Raúl Asencio poderá ser julgado pela Fiscalía, o Ministério Público espanhol, apesar deste pedido de desculpas. É pedida uma pena de dois anos e meio de prisão.