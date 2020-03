Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira que os jogadores do Barcelona vão baixar o salário em 70 por cento, em consequência da pandemia Covid-19. Para além disso, o capitão de equipa acrescentou que os futebolistas vão fazer cotnribuições para que os funcionários do clube continuem a receber o ordenado por completo. Ainda assim, no mesmo texto, Messi deixou um recado interno.

O camisola 10 começa por referir que «muito foi escrito sobre a equipa principal do Barcelona no que diz respeito aos salários dos jogadores» durante o estado de emergência.

Messi, em nome do plantel, disse logo de seguida: «Antes de mais, queremos aclarar que a nossa vontade sempre foi de aplicar uma redução do ordenado que recebemos porque entendemos perfeitamente que se trata de uma situação excecional e somos os primeiros que SEMPRE ajudámos o clube quando nos pediram. Inclusive, fizemo-lo por iniciativa própria, noutros momentos que considerámos importantes ou necessários.»

Assim, antes do anúncio, o internacional argentino continuou a virar-se para dentro do emblema catalão. «Por causa disto, não deixa de nos surpreender que dentro do clube houvesse quem nos quisesse meter debaixo de olho e colocar-nos pressão para fazermos algo que para nós sempre foi claro que faríamos», escreveu.

Messi explicou que a demora no acordo demorou «foi porque simplesmente se estava a procurar uma fórmula para ajudar o clube e os funcionários».

O esquerdino continuou para declarar: «Da nossa parte, chegou o momento de anunciar que para além de uma redução de 70 por cento no salário durante o estado de emergência, vamos fazer contribuições para que os funcionários do clube recebam 100 por cento do seu ordenado durante esta situação.»

Messi sublinhou ainda que os jogadores não se pronunciaram até agora «porque o que era prioritário era arranjar soluções reais para ajudar» o Barcelona e aqueles que «vão ser mais prejudicados pla situação» que se vive.