Capitão do Barcelona, Lionel Messi levantou a Taça do Rei depois de mais uma exibição fantástica na goleada ao At. Bilbao, na qual assinou mais uma obra de arte.

No final do encontro o argentino partilhou os louvores com os colegas e destacou a importância da conquista: «É lindo levantar um troféu. É um dia muito feliz para este grupo. É muito especial ser capitão deste clube e levantar esta taça», referiu à Barça TV.

«É uma pena não termos a possibilidade de festejar com os nossos adeptos. As taças são sempre especiais e desfrutamos muito das comemorações com os adeptos», acrescentou Messi.

Depois de um mau início de época, o Barcelona conquista agora a Taça do Rei e está na luta pelo título, pese embora o recente dissabor da derrota com o rival, Real Madrid.

«Custou-nos arrancar na primeira parte da época e perdemos pontos por inocência nossa. Depois ficámos forte, muito bem, e entrámos na luta. No outro dia, infelizmente, não conseguimos um bom resultado no clássico», lembrou Messi.