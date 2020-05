O antigo jogador de Barcelona e Lyon, Edmílson explicou o que distingue Lionel Messi de outros grandes craques do futebol mundial como Maradona ou Pelé.



«Comparam sempre o Messi a outros jogadores, mas a verdade é que ele é o melhor do mundo há dez anos. É isso que o distingue de nomes como Pelé ou Maradona. Foram grandes futebolistas, mas durante três ou quatro anos», argumentou, em entrevista ao site do clube blaugrana.



Edmílson, recorde-se, jogou quatro épocas no Barça, clube que o contratou ao Lyon. 42 vezes internacional pelo Brasil, o ex- jogador jogou ainda no São Paulo, no Saragoça, no Villarreal, no Palmeiras e no Ceará.