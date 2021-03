Neste domingo, 7 de março de 2021, assinalam-se os 20 anos do primeiro jogo de Lionel Messi com a camisola do Barcelona.

Poucos meses depois de ter chegado da Argentina, proveniente do Newell's Old Boys, o jovem futebolista recebera no dia anterior, por parte da Federação de Futebol da Catalunha, a licença necessária para competir.

Sob o comando de Xavi Lorens, técnico que esteve muitos anos ligado ao Barcelona (quer na formação, quer na equipa feminina), Messi foi a jogo contra o Amposta e contribuiu com um golo para uma vitória.

Esse acabou o ser o único jogo do então miúdo de 13 anos, camisola 9 nas costas, pelo Barça nessa temporada. No jogo seguinte fraturou o perónio e só voltou a jogar na época seguinte.

A licença provisória emitida a 6 de março pela FCF para que Messi pudesse jogar pelo Barcelona. No canto inferior direito, a assinatura da Pulga

O primeiro jogo de Messi com a camisola principal do Barcelona foi a 16 de novembro, na inauguração do Estádio do Dragão. Ainda assim, o argentino, que viria a tornar-se num dos nomes maiores da história do futebol, precisou de esperar até à época seguinte para ter a primeira oportunidade numa partida oficial: 7 minutos a 16 de outubro de 2004, numa vitória sobre o Espanhol de Barcelona por 1-0. Tinha 17 anos e entrou para o lugar do português Deco. De lá para cá, foram 765 jogos e 658 golos.

Em pouco mais de 16 anos, quebrou recordes atrás de recordes e tornou-se no maior jogador de sempre do clube catalão, que ajudou a conquista 33 títulos, entre os quais dez campeonatos de Espanha, quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e outras três Supertaças Europeias.

Foi também considerado seis vezes o melhor futebolista do planeta e venceu a Bota de Ouro europeia, prémio destinado ao melhor marcador do continente, noutras seis ocasiões.

Lionel Messi termina contrato com o Barcelona no final da presente temporada.