Depois as críticas feitas pelo próprio Messi, o Barcelona goleou o Alavés por 5-0 no fecho da Liga espanhola. O argentino mostrou-se satisfeito pela reação da equipa e sublinhou que este é o caminho para o que falta da época, entenda-se, a Liga dos Campeões.



«A verdade é que hoje viu-se outra coisa. Era um jogo difícil de jogar pela situação em que nos encontramos, pela hora, pelo calor e a equipa respondeu de outra maneira a nível de compromisso e atitude. É um passo muito importante. Vai ser muito complicado e muito importante para nós», começou por dizer, citado pelo Mundo Deportivo.



«O principal que fizemos foi uma autocrítica dentro do balneário, que é como deve ser, e apercebemo-nos de um monte de coisas. Não fizemos uma grande temporada a nível de jogo e de resultados pelo que se viu, mas hoje demos um passo importante a nível de compromisso e atitude, que é o primeiro que tem de ser sempre feito. Depois podes ganhar ou perder, mas em vontade não nos podem ganhar», acrescentou.



O capitão do Barça sublinhou que a equipa «deve ser mais regular» e comentou a possibilidade de se sagrar o melhor marcador do campeonato. Messi tem 24 golos, mais quatro que Benzema do Real Madrid que ainda vai jogar esta noite.



«Os prémios individuais são secundários. A verdade é que é um marca importante [sétimo Pichichi], mas gostava de o vencer juntamente com a Liga», referiu.