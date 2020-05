A covid-19 obrigou à suspensão dos campeonatos e levou os jogadores a estarem várias semanas fechados em casa, sem jogar e sem o treino em grupo. Os treinos coletivos já recomeçaram em Espanha, mas Messi diz que o regresso à competição vai ser como começar uma nova temporada.

«Quando voltarmos a jogar, será como começar de novo. Teremos tempo para nos preparar antes do início da competição e, por outro lado, recuperaremos jogadores importantes para nós que estavam lesionados. Tecnicamente, será a mesma temporada, mas penso que todas as equipas e jogadores terão uma experiência diferente», disse o jogador argentino em declarações a um patrocinador.

«Embora não tenhamos jogado dois jogos por semana, como era habitual, tentei treinar todos os dias e fazer os exercícios que me indicaram. Mas, obviamente, isso não tem nada a ver com o treino em grupo e, acima de tudo, o pior é não ter ritmo de jogo. Mas é o novo normal com o qual temos que conviver. Portanto, precisamos ter uma preparação antes de competir novamente», frisou.

«Não podemos pensar no que deixámos para trás este ano. É melhor pensar no futuro. Como voltar ao dia-a-dia do treino, ver os companheiros de equipa, jogar os primeiros jogos. Certamente será estranho a princípio, mas quero mesmo competir de novo», assegurou o jogador do Barcelona.

«Adiar a Copa América foi uma grande deceção, mas certamente foi a decisão mais lógica. Seria um grande evento para mim este ano e estava muito empolgado em jogá-la novamente. Foi difícil quando soube do adiamento, mas entendi perfeitamente», disse ainda o argentino, que ainda procura levantar a taça com a seleção.