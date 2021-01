O Comité de Competições espanhol puniu Lionel Messi com dois jogos de castigo pela expulsão na final da Supertaça espanhola entre o Barcelona e o Athletic Bilbao.



O capitão dos blaugranas agrediu Villalibre já nos minutos finais do prolongamento quando o conjunto basco vencia por 3-2.



Assim, Messi vai falhar os jogos frente ao Cornellà, da Taça do Rei, e o jogo contra o Elche, referente à 19.ª jornada da Liga espanhola.



Lembre-se que esta foi a primeira vez que o astro argentino foi expulso com a camisola do Barça. Recorde a agressão de Messi no vídeo associado ao artigo.