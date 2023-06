O presidente do Barcelona, Joan Laporta, explicou por que razão o regresso de Lionel Messi ao clube não se concretizou.



«O Messi queria voltar ao Barça, mas viveu um período muito duro em Paris. O pai disse-me que ele queria ter menos pressão. Os culés respeitam a sua decisão, espero que tudo lhe corra bem em Miami. O Barcelona será sempre a sua casa», referiu, em declarações no programa «Onze» do canal Esport3.



O dirigente blaugrana aproveitou ainda para revelar que o internacional argentino terá direito a uma homenagem em Camp Nou assim que possível, visto que o recinto está a ser remodelado. «Combinei com eles fazermos uma homenagem. O dia da inauguração de Camp Nou seria uma excelente data», apontando para finais de 2024.



Laporta frisou ainda que não se arrepende de ter deixado sair Messi em 2021, uma vez que «o clube está por cima de tudo» e considerou que há jogadores do plantel que não estão no mercado.



«Nem todos são transferíveis. No ano passado tivemos uma oferta de 100 milhões pelo Frenkie, mas decidimos não vender. A espinha dorsal da equipa não está à venda. Recebemos ofertas por Pedri, Araújo, Gavi e Christensen, Ansu Fati, são muitos...», revelou.



Recorde-se que depois de ter terminado contrato com o PSG, Messi assinou pelo Inter Miami e vai voltar a partilhar o balneário com Sergio Busquets, antigo colega no Barça.