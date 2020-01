O Villarreal arrancou ao cair do pano uma suada vitória por 2-1 na visita a casa do Alavés, num jogo em que Niño, avançado de apenas 19 anos que cumpria o primeiro jogo na Liga espanhola e o segundo pelo submarino amarelo, acabou por ser o herói/vilão improvável.

O jovem nascido em 2000 saltou do banco aos 88 minutos e à entrada para o tempo de compensação resolveu o jogo a favor dos visitantes.

Niño, de nome Fernando, rendeu Carlos Bacca, que aos 10 minutos tinha inaugurado o marcador para os visitantes, que viram o Alavés empatar por Joselu ao minuto 80.

Com este resultado, o Villarreal chega aos 31 pontos na Liga espanhola e segue, à condição, no sétimo posto, enquanto o Alavés mantém os 23 pontos e pode cair do 14.º para o 16.º lugar.