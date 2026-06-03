Horas depois de confirmar que José Mourinho será treinador do Real Madrid caso vença as eleições, Florentino Pérez revelou ainda que Ibrahima Konaté, que está de saída do Liverpool em fim de contrato, também irá reforçar os «merengues», se sair vencedor no dia 7 de junho.

«Enquanto eu continuar como presidente, os melhores jogadores do mundo vão jogar aqui. E, para a próxima temporada, vamos reforçar a equipa com ótimos jogadores em todas as linhas», começou por dizer, em entrevista ao AS.

«Estamos a trabalhar nessas contratações. Posso garantir que, se eu continuar como presidente do Real Madrid, um dos grandes defesas do mundo, como Konaté, jogará no Real Madrid a partir da próxima época. E ele não será o único dos grandes defesas que também chegará se eu continuar no comando do Real Madrid», acrescentou.

«Mourinho é um dos grandes treinadores do mundo e foi muito importante para o Real Madrid durante o tempo em que esteve connosco. Ele foi o treinador daquela famosa Liga dos recordes. Ele deu à equipa níveis muito altos de competitividade e isso foi muito importante para tudo o que foi alcançado depois. Mourinho e Konaté são as minhas primeiras contratações», disse ainda Florentino Pérez.

O atual presidente do Real Madrid assumiu também que o regresso de Nico Paz, que está ligado ao Como, ficará nas mãos de Mourinho e fez um ponto de situação quanto à renovação de Vinicius Júnior.

«O Vini é um dos melhores jogadores do mundo e está encantado por ser jogador do Real Madrid. Ele foi decisivo ao vencer as duas últimas Champions e ainda tem mais um ano de contrato. Ainda há tempo, mas já te disse que o Vinicius quer ficar em Madrid e eu quero que ele fique», frisou.

Já sobre Kylian Mbappé, Florentino lembrou que «é um dos melhores jogadores do mundo».

«Basta olhar para os números dele para ver a dimensão do jogador. Ninguém deveria contestar a dimensão de um jogador tão extraordinário. Ele vai dar-nos muito e tenho a certeza de que vai ter sucesso no Real Madrid», concluiu.