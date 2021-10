Samuel Eto'o passou pelo Real Madrid, mas foi em Barcelona que se tornou num craque à escala mundial. Em Milão consagrou-se como um dos melhores do mundo ao lado de Milito e sob o comando técnico de José Mourinho.



O antigo avançado, atualmente a viver no Qatar, confessou ser incapaz de escolher entre o clube catalão ou o emblema italiano.



«É o mesmo amor. Não consigo escolher. Cheguei ao Barcelona graças ao Joan Laporta. Fui porque ele empenhou-se na minha contratação. E depois, no Inter, conheci uma espécie de Deus: Massimo Moratti [ex-presidente]. Um senhor incrível e amoroso. E dei-me bem nos dois clubes», referiu, em entrevista à Marca.

Haverá espaço no coração do ex-internacional camaronês para o Real Madrid?



«Estarei sempre grato ao clube, apesar de algumas decisões que foram tomadas. Os presidentes tomam decisões, mas levarei sempre o clube no meu coração. Quando estou em Madrid as pessoas tratam-me bem agora que não jogo (risos). Quando jogava ainda me dizam alguma coisa... Agora é diferente. Dizem-me: 'Que pena, Samu não teres jogado na nossa equipa!'. A vida é como é», disse.

Por último Eto'o voltou a deixar elogios a José Mourinho, técnico com quem conviveu no Inter e no Chelsea.



«O José é um fenómeno. É o único capaz de fazer da Roma campeã de Itália ao fim de tantos anos», concluiu.