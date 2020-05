A admiração de Arbeloa por Mourinho não é recente. Depois de já ter elogiado o português diversas vezes, o ex-Real Madrid voltou a fazê-lo, acrescentando algumas «duras» que levou.



O antigo internacional espanhol recuperou um episódio que aconteceu frente ao Sevilha.



«Na primeira parte costumava jogar do lado onde ele estava, mas nesse dia acabei por jogar do lado oposto. Quando jogas longe do treinador, jogas mais solto. Subi seis ou sete vezes e ele ao intervalo disse: 'Hoje temos o Cafu na equipa. Onde vai o Cafu a subir tantas vezes?'. A conversa foi só para mim, porque estava a fazer precisamente o que ele não queria», lembrou, em conversa com o «youtuber» Valentí Sanjuan.



Arbeloa reiterou a admiração pelo técnico setubalense enquanto pessoa. «Sou fã do treinador, mas mais do José. Considero-o um amigo. Foi o treinador com quem mais aprendi e desfrutei, trabalhei como um animal. Não paras de rir com Mourinho, ele tem mil anedotas para contar. É um tipo sensacional e dos que valem a pena. Marcou-me muito profissional e pessoalmente», afirmou.



No fundo, o espanhol vê Mourinho como «uma estrela». «Era capaz de exigir-te a morte nos treinos e depois fazer brincadeiras contigo, ser mais um de nós. Mourinho é uma estrela como Cristiano, é difícil encontrar alguém tão mediático como os jogadores», resumiu.



Arbeloa e Mourinho trabalharam juntos no Real Madrid entre 2010 e 2013.