A mulher de Sergio Rico deixou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais por todo o apoio recebido e partilhou uma fotografia ao lado do guarda-redes.



«Não tenho muito para vos ensinar ou dizer, ou talvez tenha, porque poderia escrever um livro com todas as emoções que senti nestes dois meses, mas prefiro ficar com o que é importante, que estamos bem e que não terei uma vida para agradecer tanto amor em cada um dos vossos gestos e mensagens. Obrigado e mais obrigado», escreveu Alba Silva nas redes sociais.



O guardião do PSG sofreu um acidente com um cavalo durante uma peregrinação de El Rocio (Huelva), a 28 de maio, que o levou a ser evacuado, com prognóstico reservado, para o hospital de Sevilha. Em breve, Sergio Rico vai ser operado a um aneurisma conforme noticiou a imprensa espanhola.