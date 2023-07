A mulher de Sergio Rico, Alba Silva, partilhou uma fotografia do guarda-redes, a primeira desde o acidente, nas redes sociais.



Na imagem é possível ver o jogador espanhol do PSG deitado numa cama no hospital de Virgen del Rocío, em Sevilha, de mãos dadas com a companheira. «Não é onde, mas com quem», escreveu Alba Silva na legenda.



Sergio Rico aguarda por alta médica e deixar, por fim, a unidade hospitalar onde se encontra internado desde finais de maio. «Tal como nós, ele está à espera [de receber alta]. Está perfeitamente consciente», esclareceu Alba Silva, citada pelo jornal «Las Provincias».