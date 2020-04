Darko Peric, ator que faz parte do elenco da Casa de Papel, estabeleceu uma ligação entre a popular série da Netflix e o Barcelona.



Sérvio a viver na cidade catalã desde 2004, Darko Peric, que faz de ‘Helsínquia’, poria Messi no papel de professor, Griezmann como Denver e Suárez como Tóquio.



«O Messi seria o professor, também é caladito, como ele. O Denver podia ser Griezmann e a Tóquio seria Luis Suárez. O Helsínquia é um tipo grandalhão, que parece muito duro mas é muito emotivo. Podia ser o Piqué, já que me recordo dele emocionado e também gosta de basquetebol. Na série diz-se ‘defende como Helsínquia’ e Piqué é defesa», disse ao Mundo Deportivo.

Quanto ao seu amigo Rakitic, o ator atribuiria o papel de Berlim, ainda que admita: «Não sei se o Iván ia gostar.»



Darko, que é um apaixonado por basquetebol e admirador do Barcelona, considera que «Mirotic é o maior» e recorda os tempos áureos que tem visto do basquetebol blaugrana: «Já estou aqui há 15 anos e o Barça ganhou tudo».

Sobre o futuro do seu desporto de eleição depois da pandemia, diz que tem «amigos que jogam na NBA e na Euroliga, e estão todos à espera para ver se poderão ou não acabar a temporada».

Questionado ainda sobre o seu jogador favorito, optou por Stoichkov.



«O favorito de muitos sérvios ‘culés’ foi sempre o Stoichkov. Foi mítico o pisão ao árbitro na Supertaça de 90», finalizou.