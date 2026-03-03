Esta é uma história em dois atos. No primeiro, Vinicius Júnior saiu por cima - na vitória do Real Madrid por 1-0 no Coliseum Alfonso Pérez, o substituto Allan Nyom entrou aos 76 minutos para a equipa da casa e viu o vermelho segundos depois.

Num lance em que o camaronês acertou com o braço direito na cara do extremo do Real, a equipa de arbitragem decidiu dar vermelho direto ao jogador do Getafe. Segundo o treinador Pepe Bordalás, no final do jogo, Vinicius disse-lhe que este tinha feito «uma boa substituição», em tom irónico. O Real viria a marcar o golo da vitória minutos depois.

No segundo ato, sensivelmente cinco meses depois, nesta segunda-feira, o 'karma' fez das suas. O Real Madrid perdeu em casa com o Getafe, também por um 1-0, com Allan Nyom a não sair do banco de suplentes. No final do jogo, o camaronês saiu disparado em direção ao brasileiro e celebrou efusivamente, gerando confusão entre as duas equipas.

Até a equipa de comunicação do Getafe juntou-se à festa depois do jogo, com um tweet irónico: «Foi uma boa substituição», com fotos de Nyom em festa.