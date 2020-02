É uma das notícias do dia na imprensa cor de rosa: Margarida Corceiro apagou todas as referências que tinha sobre João Félix no Instagram. Não só apagou as fotografias do jogador do At. Madrid, como também apagou os comentários que ele tinha deixado nas fotografias dela.

Numa altura em que a relação dos dois andava muito turbulenta, isto poderá querer dizer que chegou ao fim o namoro. Recorde-se que João Félix e Margarida Corceiro assumiram publicamente a relação em finais de 2019, depois dos boatos de que estavam junto se terem espalhado.

Desde então que se apresentaram várias vezes juntos, tendo por exemplo viajado para o Dubai, onde João Félix foi premiado como jogador revelação 2019 nos Globe Soccer Awards. Também era comum Margarida Corceiro partilhar fotografias em Madrid. Pelo vistos agora tudo pertence ao passado.