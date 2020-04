O futebolista espanhol Dani Ceballos espera voltar ao Real Madrid após o empréstimo ao Arsenal, mas afirma que não mantém contacto com o treinador Zinedine Zidane desde que rumou ao clube inglês.

«Não falei com Zidane desde que saí [do Real Madrid]. Tem de ser complicado lidar com um balneário com tantos jogadores. Não acredito que Zidane fale com os jogadores cedidos», afirmou o jogador de 23 anos, em declarações ao programa ‘El Partidazo’, da Movistar.

«Tenho contrato com o Arsenal, apostei em vir para cá. Nesta altura, em Madrid, é difícil jogar com os jogadores que estão lá. O meu foco é ser importante num clube», notou Ceballos, que leva um golo em 24 jogos realizados pelo Arsenal, na época 2019/2020.