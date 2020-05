Papu Gómez, avançado da Atalanta, revelou que esteve próximo a assinar pelo Atlético de Madrid em 2013, quando jogava pelo Catania.

«Eu estava na Argentina com Simeone e um dia fomos almoçar. Ele disse-me que na pré-temporada me pedia como reforço para o Atlético de Madrid», contou o jogador ao programa Sem Fumo do jornalista argentino Martín Reich.

«O Catania pediu dez milhões de euros e eles ofereceram seis. Não me venderam por esses quatro milhões. Queria morrer», lamentou o avançado de 32 anos.