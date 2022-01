O empresário de Karim Benzema recorreu às redes sociais para manifestar a sua indignação face à ausência do avançado do Real Madrid e da seleção francesa do no onze do ano da FIFA.

«Não meter o Benzema no onze do ano é uma falta de respeito ao futebol, mas sabemos que o futebol é a menor das preocupações da FIFA e já é assim há um bom tempo», escreveu Karim Djaziri.

Apesar e ter sido o quarto jogador mais votado na eleição para melhor jogador do Mundo, prémio atribuído a Lewandowki, Benzema ficou fora do onze do ano da FIFA que conta com uma frente de ataque alargada com Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Haaland e Messi.