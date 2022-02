Raúl de Tomás voltou a recordar a passagem infeliz pelo Benfica. O internacional espanhol revelou que bateu no fundo por três vezes, uma delas quando saiu para as águias, clube para o qual não queria ir.



«A terceira vez que toquei no fundo? Nunca falei sobre isto. Eu não queria ir para o Benfica, mas havia muitos interesses. Lisboa é uma cidade bonita e o Benfica é um grande clube, mas quando as coisas não correm bem no teu trabalho, tudo parece mal», confessou, em entrevista ao «El Pais».



O internacional espanhol enumerou quais foram as outras situações em que «bateu no fundo».



«Toquei três vezes no fundo. A primeira foi quando tive de deixar o meu bairro para viver na 'cantera' do Real Madrid. Estava perdido e o clube percebeu que se não me tirasse dali, iria acabar por deixar o futebol. Aceitei e foi uma decisão importante. A segunda vez foi quando deixei Madrid. Contratei o meu amigo Pablo, que é um treinador pessoal. Foi das melhores decisões que tomei e hoje pratico boxe, faço meditação e estou em perfeitas condições físicas», esclareceu.



RDT referiu ainda que a ida para o Espanhol após a experiência falhada no Benfica «foi como renascer».



«Foi de loucos. Chegar a este clube foi como renascer por tudo o que tinha passado em Lisboa. Foi um amor correspondido. Precisava de voltar a ter ilusão e o Espanhol precisava de alguém que lhe desse outro ar», admitiu.



Por último, De Tomás recordou a passagem pelo Real Madrid. Apesar de ter feito a formação nos merengues, o atacante nunce se estreou pela primeira equipa.



«Sei que se tivesse feito as coisas de outra maneira, teria tido mais oportunidades no Real Madrid. Muitas vezes queixava-me que não estava na equipa principal, mas eu não estava a dar tudo. Não era profissional fora do campo, era jovem e, como muitas vezes acontecesse nessas idades, fazia coisas que não eram as mais corretas para um desportista profissional», reconheceu.



A cumprir a terceira temporada no Espanhol, o avançado de 27 anos leva 40 golos em 76 jogos.