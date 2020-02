Um treino bastou para Martin Braithwaite entrar na convocatória do Barcelona e estrear-se no jogo com o Eibar. O avançado dinamarquês entrou ao minuto 72 e ainda teve participação nos dois últimos golos da goleada por 5-0.

A camisola da estreia será para guardar, naturalmente, mas sem passar pela máquina de lavar roupa.

«Messi é um rapaz estupendo. Tentou deixar-me cómodo, procurou-me com os seus passes. Não vou lavar a camisola depois do abraço que me deu. Honestamente, estou muito feliz por ter sido capaz de fazer-lhe uma assistência», afirmou.

Braithwaite acrescentou ainda que sentiu-se «muito bem», e descreveu ainda a ovação do público de Camp Nou como «incrível».