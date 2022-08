Corria o verão de 2000 quando Luís Figo protagonizou uma transferência recorde (e polémica) do Barcelona para o Real Madrid. Uma decisão que ecoou por todo o mundo. 22 anos depois, a Netflix decidiu contar a história com a ajuda de Florentino Pérez, o próprio Figo, Guardiola, José Veiga e Paulo Futre.



«Pesetero» ou «Traidor», a saída do antigo internacional da Catalunha para Madrid foi bastante mal recebida pelos adeptos blaugranas - basta lembrar o célebre episódio da cabeça de leitão aquando do seu regresso a Camp Nou.



«Depois do sucesso do filme 'Pelé', eu e o Ben estamos felizes pela parceria com a Netflix no 'Caso Figo'. É cada vez mais difícil encontrar um documentário desportivo que diga algo novo - que não seja simplesmente uma biografia ou histórias de sucesso desportivo. Acreditamos que o 'Caso Figo' é único. Com foco na transferência e não na carreira do Figo, o documentário informa sobre a verdade, ganância e o funcionamento nos bastidores do desporto mais popular do mundo», referiu David Tryhor, citado pelo AS.



A estreia do documentário «O Caso Figo: A Transferência Que Mudou o Futebol» está agendada para 25 de agosto.





Veja o trailler do documentário: