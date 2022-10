Neymar disse esta terça-feira que não participou nas negociações da sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013 e afirmou que os documentos que assinou foram disponibilizados pelo seu pai, o responsável pela sua carreira.

«O meu pai sempre foi responsável por essas coisas, pelos contratos e pelas negociações, e eu assino o que ele me diz para assinar. Assim aconteceu quando o Barcelona me contratou. O meu pai disse-me para assinar e eu assinei», afirmou o jogador de 30 anos, numa breve audiência num tribunal de Barcelona, num caso em que é acusado pelo Ministério Público espanhol do crime de corrupção.

O craque brasileiro revela ainda que o seu sonho foi sempre jogar no clube catalão, e que em 2013 teve que tomar a decisão em assinar pelos blagrana ou pelo Real Madrid, que também estava interessado na sua contratação.

«Estava ciente pelos rumores que haviam clubes que me amavam, mas o meu sonho era jogar no Barça. Em 2013 tomei uma decisão, tive que decidir entre Barça e Real Madrid. Havia outras equipes interessadas mas no final a decisão sempre foi entre estes dois clubes. O meu coração sempre foi claro que queria jogar no Barça. Era o meu sonho, desde criança queria jogar lá», referiu.

O Ministério Público espanhol defende que a contratação de Neymar teve um custo total de 83 milhões de euros e não os 57 milhões que foram declarados, com o restante montante a ser escondido numa combinação entre os dirigentes do Barcelona da altura e do Santos.

Neymar, que alinha agora pelos franceses do Paris Saint-Germain, arrisca uma pena de dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros por corrupção empresarial, assim como o seu pai e empresário, Neymar da Silva.