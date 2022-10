Neymar regressou à Catalunha nesta segunda-feira, para marcar presença na audiência do julgamento relativo à sua transferência do Santos para o Barcelona.

O grupo DIS, que na altura era detentor de 40 por cento do passe do jogador, levou o negócio a tribunal, por entender que recebeu menos 25 milhões de euros do que era suposto, alegando a existência de um pacto para reduzir o valor oficial da transferência e pagar de forma paralela.

Neymar senta-se assim no banco dos réus, tal como os seus pais, e ainda Sandro Rosell, antigo presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, na condição de antigo vice-presidente, e ainda Odilio Rodrigues, ex-dirigente do Santos.

O jogador marcou presença na sessão, na manhã desta segunda-feira, mas foi dispensado ao fim de três horas, após um requerimento do advogado.

O destaque do dia acabou mesmo por ser a resposta dada pelo juiz: «Quando você marcou golo já eu estava na cama», afirmou José Manuel del Amo, a propósito do tento que deu a vitória ao Paris Saint-Germain, atual clube de Neymar, frente ao Marselha.