O FC Barcelona e o brasileiro Neymar encerraram, de forma “amigável e extrajudicial”, os quatro processos que corriam na justiça desde a saída do futebolista para o Paris Saint-Germain, em 2017, informou hoje o clube catalão, em nota oficial publicada no seu site.

O FC Barcelona refere que “foi alcançado um acordo transacional entre clube e jogador” para colocar fim aos três processos de trabalho e um cível que estavam pendentes na justiça.

As disputas judiciais remontam a 2017, ano em que o internacional brasileiro rumou ao PSG por 222 milhões de euros, naquela que é a transferência mais cara de sempre.

Um ano antes, o jogador de 29 anos tinha renovado o seu contrato com o emblema catalão, recebendo mais de 20 milhões de euros de prémio de assinatura. Após a saída do jogador para o PSG, o Barcelona exigiu a Neymar uma indemnização de 22,5 milhões de euros, o equivalente ao valor que o clube pagou de parte do prémio acrescido de juros, por entender que o brasileiro violou o contrato ao assinar pelos franceses um ano após a assinatura da renovação.

Por seu lado, o jogador brasileiro interpôs uma queixa contra o FC Barcelona, alegando que o clube espanhol ainda lhe devia 43,7 milhões de euros do prémio de renovação do contrato até 2021, que totalizava 64,4 milhões.