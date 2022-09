Thierry Correia tem sido um dos jogadores mais utilizados por Gennaro Gattuso no Valência. Mas em 2019, quando se transferiu do Sporting para o emblema «che», o jogador de 23 anos teve uma adaptação difícil.

As más exibições e os assobios fizeram o lateral português recorrer a ajuda psicológica.

«No meu primeiro ano tive que recorrer a um treinador mental. Saía do treino e começava a chorar no carro. Ainda bem que tive perto o Gonçalo Guedes e oRúben Vezo. Se não fossem eles, eu não teria continuado no Valência», revelou Thierry Correia, em entrevista ao SER Deportivos Valencia.

O difícil período de adaptação culminou com a inconstância no comando técnico do clube espanhol, e Thierry diz estar em sintonia com o atual treinador.

«A sua ideia de jogo favorece-me, jogava assim na formação do Sporting. Desde que cheguei, ele é o primeiro treinador a querer jogar futebol», referiu o português.

Esta temporada, Thierry Correia soma seis jogos a titular na equipa do Valência, sendo um dos indiscutíveis de Gatusso.