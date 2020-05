O futebolista espanhol Nolito termina contrato com o Sevilha no final desta época, mas rejeitou abordar de forma precisa o futuro da carreira, nomeadamente um possível regresso ao Celta de Vigo, que representou de 2013 a 2016.

«Celta? A mim nem o Guadalajara me quer», respondeu o jogador de 33 anos, que passou uma época e meia pelo Benfica, entre 2011 e 2013. A alusão, numa conversa na rede social Instagram, no domingo, foi feita ao clube espanhol que disputa a Tercera División B, o equivalente ao quarto escalão do futebol do país.

Em fevereiro, antes da paragem do futebol, devido à pandemia da covid-19, Nolito não foi das principais opções para Julen Lopetegui no Sevilha. Em 2019/2020, leva 20 jogos e um total de cinco golos, num total de 1219 minutos.

Em abril, Nolito afirmou que não sabia se iria renovar com o Sevilha, clube que representa pela terceira época seguida. Ao mesmo tempo, admitiu que podia ter rumado ao Celta no verão passado, mas o acordo não se concretizou.