Nolito, atualmente com 33 anos, assumiu esta segunda-feira que a sua passagem pelo Sevilha, 3.º classificado de La Liga, pode terminar assim que o seu contrato com o emblema andaluz acabar, a 30 de junho.

O avançado que passou pelo Benfica em 2011/12 e 2012/13 perdeu protagonismo para o seu compatriota Suso, de 26 anos, e deixou de ser aposta regular do treinador Julen Lopetegui, que em Portugal orientou o FC Porto.

Após um início de temporada em que se destacou, Nolito acabou por perder espaço na equipa de Lopetegui: «Suso e En-Nesyri vieram e eu joguei muito menos. Em final do contrato, havia a possibilidade de que, até final da temporada, jogasse menos e menos. E Suso, que joga na minha posição, e En-Nesyri, que é avançado, mas também pode jogar como ponta-de-lança, estão a ser apostas do treinador. Estou preparado para o que está por vir», referiu o antigo jogador do Benfica em entrevista ao 'Diario de Sevilla'.

Perante toda a incerteza que existe em torno da pandemia da covid-19, Nolito confirma que não sabe ao certo se voltará a vestir a camisola do Sevilha: «Não sei, não sei se La Liga vai ser retomada ou não e não sei se vou renovar contrato. Nunca se sabe o que pode acontecer. No verão, eu tinha os dois pés fora do Sevilha mas joguei 20 jogos e marquei cinco golos», fez questão de recordar.