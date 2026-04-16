Lionel Messi é o novo proprietário do Cornellà, clube da Catalunha que milita na quinta divisão espanhola.

«Com esta aquisição, Messi reforça a sua estreita relação com Barcelona e o compromisso com o desenvolvimento do desporto e do talento local da Catalunha», lê-se no comunicado oficial da equipa do internacional argentino.

«A chegada de Leo Messi marca o início de um novo capítulo na história do clube, com o objetivo de impulsionar tanto o crescimento desportivo quanto institucional, fortalecer as suas bases e continuar a investir em talentos. O projeto é guiado por uma visão de longo prazo e um plano estratégico que combina ambição, sustentabilidade e uma forte conexão com as suas raízes locais.»

O Cornellà é uma das equipas com maior tradição no futebol catalão e destaca-se pelo trabalho que faz na formação, por onde já passaram nomes como Aitor Ruibal, David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado ou Keita Baldé.

Messi passa a estar, também, mais perto da reedição dos duelos com Cristiano Ronaldo. Recentemente, o português adquiriu 25 por cento de um clube espanhol – o Almería, que atua no segundo escalão.