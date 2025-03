Fabio Capello, antigo treinador do Real Madrid (1996/97 e 2006/07), deixou elogios a Lamine Yamal, mas afastou as comparações com Lionel Messi.

«Lamine está a fazer coisas fantásticas. Quando começou a jogar no Barcelona, chamaram-lhe o novo Messi, mas ele não o é porque não tem a genialidade do Messi. É um jogador de topo», referiu o técnico italiano, à margem da cerimónia dos Prêmio Laureus.

O ex-técnico dos «merengues» também deixou grandes elogios a Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, considerando-o o melhor do mundo.

«Ancelotti é o melhor treinador do mundo porque sabe gerir a equipa, conhece o futebol, sabe colocar os jogadores em campo e tem sacrifício. Ajudou muito o Kylian Mbappé e isso é um mérito», declarou.

«O mais importante para um treinador é perceber o que tem e saber para onde quer ir. Se não perceber isso, é um fracasso, e Ancelotti percebe isso perfeitamente» acrescentou.

Por fim, o técnico italiano falou sobre a adaptação de Kylian Mbappé ao Real Madrid, que não foi fácil, com o francês a ser alvo de críticas, mas que agora está a um «nível elevado».

«É um grande jogador. Precisou de três meses para perceber o que é o Real Madrid. Muitas pessoas criticaram-no, mas não perceberam nada e disseram disparates e agora vê-se que é um jogador extraordinário a um nível muito elevado», concluiu.