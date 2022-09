Robert Lewandowski não precisou de tempo para se adaptar ao Barcelona. Desde que trocou o Bayern Munique pelo emblema catalão, o avançado marcou 11 golos em oito jogos e afirmou-se rapidamente como uma das figuras da equipa de Xavi.



De regresso à seleção da Polónia, Lewandowski voltou a falar da mudança da Baviera para a Catalunha e justificou-a com a Bola de Ouro.



«O Barcelona é a equipa pnde mais jogadores ganharam a Bola de Ouro. Acho que o caminho para ganhar a Bola de Ouro é mais curto no Barça do que no Bayern Munique», referiu, citado pelo AS.



O internacional polaco abordou a mudança para a cidade Condal e confessou que a sua autoestima aumentou com a chegada ao Barça.



«A minha contratação pelo Barcelona deu-me um impulso. Subiu-me a autoestima. Sabia que tinha de ser um jogador decisivo no resultado dos jogos e não tenho medo desse papel. Sinto-me orgulhoso de mim próprio», admitiu.



«Sinto-me muito bem no Barcelona, não só pelo clube, mas também pelo ambiente. Todos me tratam bem e sinto-me um privilegiado no Barcelona. É como ter brinquedos novos nas mãos e brincar com eles. Desde os primeiros dias em Barcelona senti que estava no lugar certo e na hora certa», acrescentou ainda.