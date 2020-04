Claudio Beauvue, avançado do Deportivo da Corunha, afirmou que, no Celta de Vigo, tentaram dar-lhe cabo da carreira.

«Umas pessoas, só porque têm dinheiro e poder, quiseram-me lixar a vida, mas tenho uma família e decidi aguentar. Chegaram a dizer aos meus companheiros para não me seguirem no Instagram», começou por revelar, em entrevista ao site Riazor.org.



Beauvue chegou ao Celta em janeiro de 2016, clube que pagou mais de cinco milhões ao Lyon pelo seu passe. Três meses depois, rompeu o tendão de Aquiles e esteve dez meses de baixa. Foi emprestado ao Leganés e ao Caen e regressou no verão passado, mesmo contra a vontade da direção.

«Diziam ao treinador para não falar de mim, mesmo ele querendo convocar-me. Cada vez que reuniam, ele dizia que precisava de um futebolista com as minhas caraterísticas, mas os que mandam não me queriam ver a jogar. Não me surpreende. Antes já tinham feito mal a outros jogadores», finalizou o jogador, que em janeiro mudou-se para o rival do Celta.