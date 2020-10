Thibaut Courtois não chegou a jogar com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, mas ainda assim foi desafiado a comparar o português com Lionel Messi, que tem defrontado na Liga espanhola.

«Não podes comparar os dois. Eles são de outro mundo. O Cristiano é mais força, o dom para o golo, para a velocidade. E o Messi é mais talentoso, dribla, mas não dá para os comparar, temos que desfrutar deles», afirmou o guarda-redes belga, aos microfones do programa El Larguero da Cadena SER.

Courtois foi também desafiado a comparar Diego Simeone, com quem trabalhou no Atlético de Madrid, e Zinedine Zidane, o atual técnico, no Real Madrid.

«Eles são dois treinadores muito diferentes. Com o Cholo [Simeone] era deixar a bola para o rival, procurar as bolas aéreas, defender um pouco mais. Com o Zidane é outro futebol com mais posse e mais toque. Pude aprender com muitos treinadores. Trabalhei também com Conte e Mourinho e tentei aprender com todos», sublinhou.

Questionado relativamente ao futuro, Courtois assumiu que deve passar por Madrid, até para lá do final de carreira.

«Desde que estive no Atlético que Madrid é uma cidade de que gosto muito. É fantástico. Quando fui para Londres, senti falta de Madrid e acho que vou ficar aqui toda a minha vida», concluiu.