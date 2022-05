Em final de contrato com o Barcelona, Ousmane Dembélé continua com o futuro em aberto. O internacional francês ainda não chegou a acordo com os blaugranas e não sabe onde vai jogar na próxima temporada.



Esta sexta-feira Moussa Sissoko fez um ponto de situação sobre a situação do extremo de 25 anos, não descartando a possibilidade de o jogador continuar em Camp Nou.



«O futuro de Ousmane Dembélé continua em aberto e não vamos entrar em especulações intermináveis. Sempre tivemos muito respeito por todos os clubes e continuaremos da mesma maneira enquanto continue este processo», referiu, em declarações ao diário catalão «Sport».



«Quando for o momento adequado para tomar uma decisão, Ousmane considerará qual a melhor opção para o seu futuro», acrescentou.



Dembélé, de 25 anos, custou mais de 130 milhões de euros ao Barcelona em 2018.