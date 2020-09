Foi uma brincadeira bastante incompreensível e que gerou polémica em Espanha. A Winamax Deportes é o principal patrocinador do Granada e resolveu, no fim da goleada do At. Madrid por 6-1, brincar com o jogo. Fê-lo pegando na excelente exibição de João Félix, para criar um mapa de calor muito... sexual.

Ora a brincadeira do principal patrocinador caiu muito mal junto do Granada, claro. A Winamax Deportes apressou-se a apagar a partilha que tinha feito nas redes sociais, mas foi tarde: já se tinha espalhado por toda a internet. O Granada, esse, reagiu também através das redes sociais, para exigir um pedido de desculpas.

«O Granada exige um pedido de desculpas público e a retificação imediata por parte da WinamaxSports do seu tweet ofensivo e desrespeitoso para o clube e os seus adeptos. Da mesma forma, reservamo-nos o direito de empreender as ações oportunas na defesa dos interesses de uma instituição com 89 anos de vida», anunciou.