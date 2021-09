O presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, acusou esta quarta-feira o Paris Saint-Germain de «aldrabar» as contas financeiras do clube, a propósito das situações do Real Madrid e do Barcelona.

«O Real Madrid nunca pode ser o PSG porque PSG aldraba as suas contas e o controlo financeiro. Atualmente, tem uma despesa salarial de cerca de 600 milhões de euros quando compete numa liga em que os direitos audiovisuais caíram 40 por cento», afirmou, citado pela Lusa.

Para Tebas, o comportamento do PSG «é um dos problemas que existe atualmente no futebol europeu».

«Por exemplo, é impossível que as receitas do PSG com patrocinadores sejam 30 por cento superiores à receita média de Manchester United, Real Madrid ou Barcelona. É absolutamente impossível. É uma aldrabice», argumentou.

De resto, o dirigente assumiu que ficou «irritado» com a saída de Messi para o PSG, mas defende que os melhores jovens estão em Espanha.

«Gostaríamos de ter os melhores. Talvez da próxima vez. Esta temporada, vamos ver Ansu Fati (FC Barcelona) e Vinicius (Real Madrid) e podemos dizer que os melhores jovens estão connosco», atirou.