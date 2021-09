Praticamente mês após a saída de Messi do Barcelona, o presidente da Liga Espanhola, pronunciou-se sobre a saída do astro argentino. Javier Tebas confessou «não estar preocupado» com a saída de Messi para o PSG, acrescentando que «ninguém é insubstituível».



«Ninguém é insubstituível. Já perdemos o Cristiano, o Neymar, e na altura parecia uma catástrofe, mas continuamos a crescer, o mesmo acontecerá depois da saída de Messi: não me preocupa nada», começou por dizer, citado pelo Mundo Deportivo.



O dirigente aproveitou para criticar a política de transferências do emblema francês.



«O PSG parece a liga das lendas, pela idade dos jogadores que contratou. Dedicam mais de 600 milhões a salários, com receitas comerciais superiores a 30 por cento em comparação com o resto dos clubes. Denunciámos equipas como eles e como o Manchester City há quatro anos e a UEFA chegou a castigá-los, mas o TAD salvou-os logo depois», referiu, em alusão às contratações de Sergio Ramos e de Messi.