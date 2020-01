Zinedine Zidane conquistou este domingo o décimo troféu enquanto treinador do Real Madrid, ao vencer o Atlético Madrid na final da Supertaça de Espanha.

Números impressionantes para quem se estreou no comando dos merengues há menos de cinco anos, mas mais impressionante do que isso é o facto de nunca ter perdido uma final.

Ao todo, Zizou soma nove vitórias em nove finais: três em três na Liga dos Campeões dois campeonatos do mundo, duas supertaças europeias e duas supertaças de Espanha.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Zinedine Zidane has won every final he has managed in for Real Madrid. pic.twitter.com/oocmo8xo07