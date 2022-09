Cristian Cornejo foi um dos heróis do jogo entre o Cádiz e o Barcelona. O enfermeiro foi o primeiro a chegar junto do adepto que sofreu uma paragem cardíaca em plena bancada do Nuevo Mirandilla.



O enfermeiro, que pertence à SAMUR, sistema especializado em emergências médicas, relatou tudo o que aconteceu no passado sábado.



«Estava no fundo da bancada. À direita, percebi que precisavam de ajuda da Cruz Vermelha. No entanto, os elementos da Cruz Vermelho não tinham um acesso fácil ao local. Comecei a retirar pessoal e fui o primeiro a chegar junto do homem. Vi que estava em paragem cardiorrespiratória. Eu e uma colega enfermeira tentámos reanimá-lo. Havia um cardiologista entre nós, acho eu. Tentámos fazer a reanimação, mas foi um pouco complicado. No final, o resultado foi positivo. A pessoa saiu do estádio com vida», começour por dizer, à rádio «Cope».



«Estivemos lá 40 minutos. Normalmente, entre 20 a 25 minutos, a coisa começa a ficar muito mal. Aliás, a partir dos 25 minutos, já não é aconselhável prosseguir com as manobras, mas a persistência... se funcionou tudo bem? Se calhar é precis melhorar os acessos às bancadas, ter ambulâncias disponíveis em todos os locais e ter desfibrilhadores em todas as bancadas dos estádios», concluiu.



Mas o dia ainda não tinha terminado. Cristian Cornejo revelou que recebeu uma multa de estacionamento de 142 euros. Nem os heróis se livram das multas.



Recorde-se que Cornejo recebeu uma tremenda ovação dos adeptos presentes no estádio como foram de agradecimento pelo trabalho realizado. Recorde esse momento: