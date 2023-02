Real e Atlético empataram a uma bola no dérbi de Madrid. O jogo ficou marcado pela expulsão de Ángel Correa a cerca de 25 minutos do final, um lance que mereceu protestos por parte dos colchoneros.



No final da partida, Jan Oblak recorreu à ironia para lamentar a decisão de arbitragem. «Todos viram a repetição e cada um dá a sua opinião. Cinco cartões vermelhos nos últimos cinco dérbis. Talvez no próximo tenhamos de começar com menos um», disparou, citado pela Marca.



Os números desmentem, de resto, o esloveno. Nos últimos cinco jogos contra os merengues, o Atlético de Madrid teve três expulsões: Savic, Hermoso e este sábado, Correa.