A goleada do Atlético de Madrid no reduto do Osasuna, por 5-0, permitiu a Oblak completar o 100.º jogo na Liga espanhola sem sofrer golos. E para isso, o guarda-redes ex-Benfica precisou de apenas 182 jogos na competição.

O esloveno destronou o guarda-redes Miguel Reina (Barcelona e Atlético de Madrid), que, para chegar à mesma marca, necessitou de 222 jogos, seguido de perto de Andoni Zubizarreta, que precisou de mais cinco.

Considerado um dos melhores do mundo, Oblak ganhou o prémio de melhor guarda-redes da Liga espanhola nas últimas quatroe épocas, e já ganhou a Liga Europa, Supertaça Europeia e Supertaça de Espanha pelo Atlético de Madrid.