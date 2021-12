O Independiente del Valle vai castigar Vicente Jaime, jovem futebolista pertencente aos quadros do clube.

Vicente Jaime, que estava à experiência no Numancia juntamente com outros quatro futebolistas pertencentes aos quadros da equipa equatoriana que é treinada por Renato Paiva, seguia na viatura de Gonzalo Plata no acidente ocorrido nesta quarta-feira de madrugada no centro da cidade espanhola de Valladolid.

De acordo com a imprensa espanhola, Plata foi sujeito a um teste de alcoolemia e acusou 0,60 gramas por litro de sangue, o dobro do permitido por lei a quem conduz.

«Jaime será sancionado ao abrigo do regime de conduta e comportamento da nossa instituição por ter cometido uma falha grave. Repudiamos este ato que pôs em risco a vida dos futebolistas e de outras pessoas, além de ser um claro exemplo do perigo que representar consumir álcool e conduzir, para além de manchar os princípios mais elementares do desporto e dos seus representantes», pode ler-se em comunicado.