Após um ano cedido à Fiorentina, Álvaro Odriozola anunciou que não vai continuar em Florença e garantiu que está pronto para jogar no Real Madrid.



«Florença foi o centro do Renascimento e eu tive um renascimento futebolístico. Falei com Carlo [Ancelotti] e decidimos que devia sair para jogar. Aprendi muito, sobretudo defensivamente. Em Itália aprende-se muito. Joguei muito, a Fiorentina voltou à Europa, enfim, tudo saiu na perfeição», começou por dizer o lateral-direito aos microfones da «Onda Cero».



«De cabeça e coração sinto-me preparado para o Real Madrid. Foi um grande ano. Transmiti ao meu agente que esse é o objetivo. Sinto-me um homem e não um miúdo», acrescentou.



Odriozola, de 25 anos, foi recrutado pelos merengues à Real Sociedad em 2018, mas entre empréstimos a Bayern Munique e Fiorentina nunca se afirmou nos blancos.