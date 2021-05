O Real Madrid anunciou a contratação de David Alaba, jogador que finalizou contrato com o Bayern Munique e sempre recusou renovar contrato com o clube alemão. O defesa austríaco assinou por cinco temporadas com o emblema espanhol.

De acordo com o comunicado do Real Madrid, Alaba será apresentado como jogador merengue depois de concluir a participação no Euro 2020 ao serviço da seleção austríaca.

Está assim encerrada uma das novelas do mercado de transferências que já se arrasta há praticamente um ano, desde que Alaba começou a recusar as sucessivas propostas para renovar com o Bayern. O futuro será no Santiago Bernabéu.